Mamak'ta 23 Nisan kutlamaları çocukların ayağına geldi
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Mamak'ta 23 Nisan kutlamaları çocukların ayağına geldi

Mamak'ta 23 Nisan kutlamaları çocukların ayağına geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mamak Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 23 Nisan kutlamalarını çocukların ayağına götürdü.

Mamak Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 23 Nisan kutlamalarını çocukların ayağına götürdü.

Mamak Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda balonlarla süslenen üstü açık otobüs, üzerinde palyaço, halk oyunları ekibi, 23 Nisan müzikleri eşliğinde tüm Mamak'ı turlayarak çocukların bayramını kutladı. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan da kutlamalara katıldı. Konvoy Mamak sokaklarında ve caddelerinde gezdiği sırada vatandaşlar camlarından ve balkonlarından ekipleri selamladı.

Mamak Belediyesinin oluşturduğu 23 Nisan konvoyuna katılan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Özel, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz bugün. Maalesef pandemiden dolayı kendileri yok, okullarda kutlanamıyor. Ancak sağ olsun belediyemizin katkılarıyla konvoy oluşturduk ve çocuklarımız camlardan el sallayacaklar. Bizde bu arada bu günün coşkuyla kutlanması için elimizden geleni yapacağız. 101 yıl önce yine böyle bir Cuma günü Egemenliğimiz ilan edildi ve kayıtsız şartsız milletindir ilkesi tescil edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101. yılı bütün ülkemizde kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"İnşallah pandemiden kurtuluruz ve çocuklarımızla daha yakın ve beraber güzel etkinlikler yaparız"

Tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu mutlu günü buruk kutladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan, "Bu güzel günde çocuklarımızın da yanında olmasını, onlarla birlikte etkinlikler yapmayı isterdik. Ama önümüzdeki yıllar için çocuklarımıza çok güzel sürprizlerimiz olacak. Çocuklarımıza çok özel projeler hazırlıyoruz. İnşallah pandemiden kurtuluruz ve çocuklarımızla daha yakın ve beraber güzel etkinlikler yaparız. Sabırsızlıkla o günleri bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Mamak'ta 23 Nisan kutlamaları çocukların ayağına geldi
Mamak'ta 23 Nisan kutlamaları çocukların ayağına geldi
Mamak'ta 23 Nisan kutlamaları çocukların ayağına geldi
Mamak'ta 23 Nisan kutlamaları çocukların ayağına geldi
Mamak'ta 23 Nisan kutlamaları çocukların ayağına geldi
Mamak'ta 23 Nisan kutlamaları çocukların ayağına geldi
Mamak'ta 23 Nisan kutlamaları çocukların ayağına geldi
Mamak'ta 23 Nisan kutlamaları çocukların ayağına geldi
Mamak'ta 23 Nisan kutlamaları çocukların ayağına geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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