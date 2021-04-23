Mamak'ta 23 Nisan coşkusu
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Mamak'ta 23 Nisan coşkusu

Mamak'ta 23 Nisan coşkusu
Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN - Haberler | Güncel

Mamak'ta 23 Nisan coşkusuANKARA'da Mamak Belediyesi ekipleri, süsledikleri araçlarla ilçedeki cadde ve sokaklarda gezerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Mamak'ta 23 Nisan coşkusu

ANKARA'da Mamak Belediyesi ekipleri, süsledikleri araçlarla ilçedeki cadde ve sokaklarda gezerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Mamak Belediyesi ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle belediyenin araçlarını süsleyerek mahallelerde tur attı. Balonlar ve bayraklarla süslenen otobüsün üzerinde palyaço ve halk oyunları ekibi oyunlar oynadı. 23 Nisan müzikleri eşliğinde mahalleleri geçen ekipler,çocukların bayramını kutladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde bulunan çocuklar da pencereye çıkarak Türk bayrağı sallayıp kutlamalara eşlik etti.Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özer, koronavirüs salgını nedeniyle çocukların kutlamada etkin olarak yer alamadığını belirterek, "Çocuklarımı kutlamalara evlerden katılacak ve bugünü onlarla birlikte coşkuyla kutlamaya çalışacağız" dedi.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ise, tüm dünya çocuklarına ilan edilen bu mutlu günü bu yıl buruk kutladıklarını ifade ederek, "Bu güzel günde çocuklarımızında yanımızda olmasını ve onlarla güzel etkinlikler yapmayı isterdik. Pandemiden sonra çocuklarımızla beraber daha güzel etkinlikler yapmayı planlıyor ve sabırsızlıkla o günleri bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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