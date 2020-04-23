Mamak'ta 2 bin 500 konutun inşası için etüt çalışmalarına başlandı
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Mamak'ta 2 bin 500 konutun inşası için etüt çalışmalarına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında 2 bin 500 konutun inşası için sondaj ve jeolojik zemin etüt çalışmalarına başladı.

23.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:20
Mamak'ta 2 bin 500 konutun inşası için etüt çalışmalarına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında 2 bin 500 konutun inşası için sondaj ve jeolojik zemin etüt çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mamak 4, 5, 6 ve 7. etaplardaki konutların inşası için çalışmalara hız verildi.

Çalışmalar kapsamında, sondaj ve jeolojik zemin etüdü yapılan alanda 2 bin 500 konutun inşaatına yıl sonunda başlanması planlanıyor.

ABB Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yıllardır konutlarına kavuşmayı bekleyen vatandaşlara modern ve yaşanabilir alanlar sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Çankaya, öncelikle 2 bin 500 konutun bu yıl sonunda inşaatına başlanmak üzere hazırlıklar yaptıklarını belirterek, "Bölge, Haziran veya Temmuz ayında inşaata hazır hale gelecek. Büyükşehir Belediyesinin hedefi, vatandaşa geçmiş dönemlerde teslim edilmeyen ve vatandaşların mağdur olduğu konut haklarının tamamını vermek. Bununla birlikte dönem içerisinde tamamlamak üzere 10 bin konut yapmayı hedeflemiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Aralarında Şirintepe, Araplar, Dostlar, Üreğil, Akşemsettin, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Küçükkayaş ve Büyükkayaş, Tepecik, Köstence, Boğaziçi, Dutluk ve Derbent'in de yer aldığı 14 mahalleyi kapsayan 740 hektar büyüklüğündeki projeyle yaklaşık 8 bin 500 hak sahibinin evlerine kavuşacağını belirten Çankaya, konutları teslim etmek üzere çalışmaları hızlandırdıklarının altını çizdi.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında hak sahiplerine yıllık 42 milyon lira kira ödemesi yapıldığına dikkati çeken Çankaya, konutların teslim edilememesinden kaynaklı maliyetin ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti.

Kaynak: AA

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