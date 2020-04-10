Mamak'ta 10 bin aileye gıda ve hijyen paketi -Mamak Belediyesi, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi 10 bin aile için, gıda ve hijyen paketi hazırlandı.

-Mamak Belediyesi, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi 10 bin aile için, gıda ve hijyen paketi hazırlandı.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahipleri, temel gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu paketlerden alabilmek için Mamak Çözüm Merkezini (444 0149) veya Mamak Belediyesi WhatsApp (0533 811 83 83) hattına başvuru yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Biz bize yeteriz Türkiye" kampanyasına destek verdiklerini belirtti.

Hazırladıkları yardım kolilerinin de vatandaşların bu zor süreci atlatmasına bir nebze katkı sağlayacağını dile getiren Köse, şunları kaydetti:

"Hamdolsun, belediyemiz güçlü. İnşallah, hemşerilerimizi mağdur etmeden, bu sıkıntıyı en hafif hasarla atlatacağız. Gıda ve hijyen kolilerini çalışanlarımız kendisi paketledi ve yine kendisi dağıtıyor. Herkes samimiyetle, fedakarca çalışıyor. Gönül Çarşımız üzerinden gönül köprüleri kuruyoruz. Hemşerilerimizin bu virüsten hem tez zamanda kurtulabilmesi ve birbirlerine bulaştırmaması için belediye olarak olağanüstü bir gayret sarf ediyoruz. Bu salgının üstesinden geleceğiz inşallah."

Kaynak: AA