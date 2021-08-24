Mamak Süper Lig'e hazır

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde çıktığı 28 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılarak adını Süper Lig'e yazdıran Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde çıktığı 28 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılarak adını Süper Lig'e yazdıran Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Hedefimiz Avrupa 2021-2022 sezonu için etkili ve güçlü bir kadro kurduklarını ifade eden Mamak Belediyesi Hentbol Takımı Baş Antrenörü İdris Tan, "Geçen yılki başarı grafiğimizi sürdürmek adına kadromuza yeni oyuncular dahil ettik. Zorlu bir ligde boy göstereceğiz. Amacımız ilçemizi Avrupa'da da temsil etmek. Nitekim bunu başarabilecek kabiliyet ve yeteneğe sahip bir ekibiz" dedi.

Yapılan transferler ise şöyle: Volkan Çalışkan (orta oyun kurucu) Sırrı Kemal Akdamar (sağ oyun kurucu) Veysel Topdemir (kaleci) Muhammed Niyazi Bozkurt (sol kanat) Berat Bilal Çebi (pivot) Yusuf Ziya Kılıç (kaleci) Ali Eren (sol kanat) Umut Ağaçdalı (sol oyun kurucu)

Kaynak: Habermetre