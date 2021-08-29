Mamak protokolü aşure programında bir araya geldi

Mamak Belediyesinin düzenlediği aşure programı yoğun ilgi gördü.

Mamak Belediyesinin düzenlediği aşure programı yoğun ilgi gördü.

Mamak Belediyesi, Muharrem ayı vesilesi ile Küçük Kayaş Mahallesi'nde aşure programı düzenledi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, eğski Mamak Belediye Başkanı Gazi Şahin, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Mamak Müftüsü Necmettin Saydan, Küçük Kayaş Mahalle Muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Paylaşmanın simgesi haline gelen aşure gününün İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Mamak Belediye Başkanı Köse, "Bizler birlik ve beraberlik içinde bu topraklarda kardeşçe yaşıyoruz. Bu acı bizim acımız. Rabbim canlarımızla birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin" dedi.

"Birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz"

Birlik ve beraberlik mesajı veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, "Binlerce yıldır bu topraklarda birlik içerisinde omuz omuza, yürek yüreğe yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bizi bugün, bu programda buluşturan Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse'ye teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Esnafımızın fikirleri önemsiyoruz"

Aşure programı sonrası AK Parti Milletvekili Fatih Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl esnaf turuna çıktı. İşyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen heyet, vatandaşlarla da sohbet etti. Herkesin ilgi gösterdiği ziyarette, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Esnaflarımızın ve vatandaşımızın talepleri, fikirleri bizim için hep birinci öncelik olmuştur. Çünkü onlara hizmet etmek için buradayız. Halkımıza hizmet ediyoruz ve halkımız için yaptığımız her güzel iş, vatandaşlarımız kadar bizi de mutlu ediyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı