Mamak potada eksiksiz ilerliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mamak potada eksiksiz ilerliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mamak potada eksiksiz ilerliyor

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Federasyon Kupası'nda potada rakiplerini yenerek çeyrek finali garantiledi.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Federasyon Kupası'nda potada rakiplerini yenerek çeyrek finali garantiledi.

Bu yıl 10.'su düzenlenen Federasyon Kupası Turnuvası'na ev sahipliği yapan Mamak Belediyesi grubunda çıktığı iki maçı da kazanarak çeyrek finali garantiledi. B grubunda mücadele eden Yeşil-Beyazlılar ilk maçında 77-69 Akhisar Belediyesi Basketbol Takımı, ikinci maçında ise 79-51 gibi farklı skorla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı'nı mağlup ederek grupta önemli bir avantaj elde etti. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, grubun son maçını ise bugün saat 20.15'te Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda TED Ankara Kolejliler ile yapacak. Yeşil-Beyazlılar bu maçtan da galip ayrılırsa hem grubu namağlup tamamlayacak hem de çeyrek finale eşleşmelerinde önemli bir avantaj yakalayacak.

"İpi göğüsleyen takım olacağız"

Turnuvaya ev sahipliğinin de verdiği bir motivasyonla iyi bir başlangıç yakaladıklarını aktaran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Baş Antrenörü Murat Dikmen, "Çıktığımız iki maçı kazanarak adımızı çeyrek finale yazdırdığımız için çok mutluyuz. Takımımız parkede başarılı bir performans ortaya koyuyor. Gruptaki son maçımızı da kazanarak çapraz eşleşmelerde önemli bir avantaj sağlamak istiyoruz. İnanıyorum bu başarı grafiği ile ipi göğüsleyen takım olacağız" dedi. - ANKARA

Mamak potada eksiksiz ilerliyor

Mamak potada eksiksiz ilerliyor

Mamak potada eksiksiz ilerliyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Özge Özpirinçci Cansu Dere Demet Akalın
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ziya Selçuk Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Ertuğrul Gazi Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mamak potada eksiksiz ilerliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 11:29:05. #1.11#