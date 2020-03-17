Mamak parklarında dezenfektan harekatı
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Mamak parklarında dezenfektan harekatı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk Korona virüsü vakasını açıklamasının ardından yurdun dört bir köşesinde insanların ortak kullanım alanları olan okul, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları için dezenfekte çalışmaları yapıldı.

17.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:56
Mamak parklarında dezenfektan harekatı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk Korona virüsü vakasını açıklamasının ardından yurdun dört bir köşesinde insanların ortak kullanım alanları olan okul, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları için dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Mamak Belediyesi de bu kapsamda korona virüse karşı önlemleri arttırdı. Her hafta Cumartesi günü 250 kişilik temizlik, bakım, onarım ekibiyle bir mahalleyi köşe bucak temizleyen Mamak Belediyesi bu kez, 10 park'ta hem bahar temizliği hem de virüs temizliği gerçekleştirdi. Camiler, parklar, duraklar, karakollar, askeriye, sosyal tesisler, cemevleri, nikah salonları, kurslar, alışveriş merkezleri, kamu kuruluşları ve okullarda virüse karşı dezenfektan çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bizim rutin olarak ilaçlama çalışmalarımız yapılıyordu; ancak son gelişmeler önlemlerimizi arttırmamızı gerektirdi. Bunun yanında günlük nüfus yoğunluğunun çok olduğu yerlerde halk sağlığını tehlikeye atmamak adına bu önlemlerimizi devam ettireceğiz" dedi.


250 kişilik temizlik ordusu koronaya göz açtırmıyor


Sabahın ilk ışıklarıyla Yunus Emre Koşu Yolu'ndan başlanan park ve virüs temizliği kapsamında Mamak'taki parklar temizlendi, oyun grupları, fitness aletleri ve yıpranan zemin bakım ve onarımdan geçti. Bununla birlikte aynı zamanda parklar ilaçlama ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında baştan sona ilaçlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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