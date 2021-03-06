Mamak parkları ile güzel
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Mamak parkları ile güzel

06.03.2021 09:08 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:12
Mamak parkları ile güzel

Mamak Belediyesi, ilçede nefes alınabilecek alanlar olan parklara bir yandan yenilerini eklerken, var olan parkları da revize ediyor.

Mamak Belediyesi, ilçede nefes alınabilecek alanlar olan parklara bir yandan yenilerini eklerken, var olan parkları da revize ediyor. 365 parkın bulunduğu, yeni park çalışmalarının devam ettiği Mamak'ta, yıpranmış parklar da revize ediliyor.

Mamak Belediyesi kentteki dinlenme alanları ve çocuklar için oyun alanları olan parkları sürekli olarak ihtiyaçlara göre düzenliyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız veren Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; parklara yenisini eklerken mevcut parkları da revize ederek çocukların hizmetine sunuyor. Mamak Belediyesi, son olarak Peyami Sefa Mahallesi'nde bulunan Filistin Parkı'nda bakım ve onarım çalışması başlattı. İlçe genelinde yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde var olan parkların; duvarları, zeminleri, yürüyüş parkurları, mobilyaları, çocuk oyun grupları ve oturma alanlarında eksik malzeme ihtiyacı karşılandı; var olan ve yıpranan alanlarda ise yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Gerek yeni yapılan ve gerekse revize edilen parkların estetik bir görünüme sahip olması için çalışmaların titiz bir şekilde yürütüldüğüne işaret eden Başkan Köse, "Vatandaşımızın sıkıntılı günler sonrasında bahar ve yaz aylarında nefes alacağı, stresini atabileceği, rahatlayacağı yerler haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çevreci projelerimizi artırmaya devam ediyoruz. Birbirinden estetik çocuk oyun grupları koyarak, zeminlerini kauçukla kaplıyoruz. Bazı parklarımızda basketbol ve farklı sporların yapılabileceği alanlar oluşturuyor, yürüyüş yollarından kamelyalarına varıncaya kadar hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla zaman geçirebilecekleri yaşam alanları oluşturuyoruz. İlçemize yeni parklar ve yaşam alanları kazandırma noktasında çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" diye konuştu. - ANKARA

Mamak parkları ile güzel
Mamak parkları ile güzel
Mamak parkları ile güzel
Mamak parkları ile güzel
Mamak parkları ile güzel

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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