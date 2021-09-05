Mamak namağlup şampiyon oldu
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Mamak namağlup şampiyon oldu

Mamak namağlup şampiyon oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Memduh Öğet ve Yalçın Efe Hazırlık Turnuvası'nı namağlup tamamlayarak şampiyon oldu.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Memduh Öğet ve Yalçın Efe Hazırlık Turnuvası'nı namağlup tamamlayarak şampiyon oldu.

Turnuvanın son maçında Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar sahadan 82-74 galip ayrılarak sezon öncesi önemli bir başarıya imza attı. Yeşil-Beyazlılardan Tyron Harris 11 sayı, Kaan Sarıaslan 7 sayı, Mahmut Can Çelik 3 sayı, Faik Can Kaşıkçı 2 sayı, Chance Comanche 29 sayı, Burak Selen 9 sayı, Utku Yücedağ 8 sayı, Melih Kapucu 6 sayı, Arda Berk Kaya 5 sayı, Berkay Şalcı 2 sayı ile skora en çok katkı sunan oyuncular oldu. Maç sonunda turnuvaya katılan takımlara, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci tarafından plaket takdim edildi.

Sezona hazır bir takım tablosu çizdik Hazırlık turnuvasında elde edilen başarının yeni sezona hazır olduğumuzun göstergesidir diyen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Baş Antrenörü Murat Dikmen, "Önümüzde federasyon turnuvası var. Daha önce bu kupayı kazanmıştık. Bunu tekrar başarabilecek tecrübe ve yeteneğe sahibiz. Öncelikli hedefimiz lig öncesi düzenlenen bu turnuvada kupaya ulaşan takım olmak" dedi.

Kaynak: Habermetre

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