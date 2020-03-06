Mamak Mehmetçik için tek yürek

06.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:56

Mamak Belediyesi, şehit olan Mehmetçikler için ve İdlib'te görev yapan Türk askerine destek vermek için "Milli Birlik ve Dua Gecesi" düzenledi.



Programda konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bizler tarih boyunca hür olduk, kendi devletimizde, kendi sancağımız altında yaşadık. Asla esarete boyun eğmedik, şehitler verdik, toprakları vatan eyledik. Zalime karşı daima mazlumun yanında olduk. Kimse seslerini duymadığında biz işittik, kimse yardım eli uzatmadığında biz uzattık" dedi.



"Mazlumların yanındayız"



Köse, "Bugün buradan hep birlikte haykırıyoruz. Biz 83 milyon bir ve beraberiz. Biz beraber Türkiye'yiz. Birileri katil Esed'in, bizler kahraman ordumuzun, devletimizin yanındayız. Birileri zalimlerin, biz mazlumların yanındayız. Birileri tuzak kuranların, biz kurulan tezgahları başlarına çalanların yanındayız. Tarih inancı ve vatanı için ölüme meydan okuyan yiğitleri de yazacak, işbirlikçi hainleri de yazacak" ifadelerini kullandı.



Kimsenin Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştıramayacağının altını çizen Köse, "Allah, Hak yolunda yürüyenlerle beraberdir. Rabbimin izniyle milletimiz, hem emperyalistleri hem destekçilerini sükut-u hayale uğratacak, kahraman ordumuz zaferler kazanacak inşallah" şeklinde konuştu.



Köse, "Dahili ve harici bedhahlara karşı işte bugün Mamak olarak hep beraber buradayız. Bütün Mamak tek yürek. 'Hep birlikte Türkiyeyiz' diyoruz. Milletimizin feraseti, cesareti Mamak'ta bu salonda ete kemiğe büründü. Bu bizler için büyük bir onur ve gurur meselesidir" ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Köse; şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.



Salon kırmızı beyaza büründü



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Hafız Fazlı Çoban'ın Kur-an'ı Kerim tilaveti ile devam etti. Türk ordusunu anlatan sinevizyon gösterimi geceye katılan herkese duygu dolu anlar yaşatırken, TRT Tasavvuf Müziği Sanatçısı Ömer Faruk Güney'in okuduğu ilahilere ve marşlara bayraklarla eşlik eden Mamaklılar, salonu kırmızı beyaza bürüdü.



Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen geceye, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA