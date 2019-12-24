Mamak kışın da çiçek açıyor

24.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:11

Mamak Belediyesi ilçe genelinde yeşil alanlardaki peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Yaz aylarında yürüttüğü çalışmalarla Mamak'ı çiçek bahçesine çeviren ekipler, Aralık ayında da 200 bin kışlık çiçek dikimi gerçekleştirerek ilçeyi yeşilin her tonuyla buluşturdu.



Büyük titizlikle gerçekleştirilen mevsimlik çiçeklendirme çalışması için bu yıl kışın zor şartlarına dayanabilen menekşe tercih edilirken, çalışmalar kapsamında meydanlar, kavşak ve refüjler, saat kuleleri, sosyal tesisler, park, bahçe ve koşu yolları rengarenk oldu.



Kışlık çiçek dikimi çalışmaları kapsamında ilçenin muhtelif bölgelerine çiçek dikimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Özellikle vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan parklarımızda çiçekleri toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca parklarımızda vatandaşlarımızın gerek temizliği, gerek yenilenmesi, gerekse yeni oyun gruplarıyla daha ferah ortamlarda vakit geçirmeleri adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA