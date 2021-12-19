Mamak İzmir'den mutlu döndü

Türkiye Basketbol Ligi 12. haftasında Bornova Belediyesi Karşıyaka deplasmanına giden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 90-79 galibiyetle ayrıldı.

Maçta Yeşil-Beyazlılardan Chance Comanche 24 sayı-16 ribaund, Marlain Veal 19 sayı-18 asist, Melih Kapucu 17 sayı-5 ribaund, Kaan Sarıaslan 14 sayı ile öne çıkan isimler oldu.

Çekişmeli mücadelenin galibi Mamak oldu Karşılaşma karşılıklı basketlerle dengeli başladı. Çeyreğin başlarında skorda eşitlik bozulmazken Yeşil-Beyazlılar, Kaan'ın arka arkaya sayılarıyla farkı açtı. Bu dakikalarda sayı kaydedemeyen ev sahibi rakibinin gerisinde kaldı. İlk çeyrek 25-19 Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nın üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyreğe 8-0'lık seri ile başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'na, ev sahibi cevap vermekte gecikmedi ve bu çeyrek 40-40 beraberlikle kapandı. 3 çeyrekte de performansını devam ettiren ev sahibi periyodun başlarında öne geçmeyi başardı. Yeşil-Beyazlıların yabancılarından Marlain Veal ve Chance Comanche rakibin bu hızına dur dedi ve hücumda buldukları sayılarla takımını tekrar öne geçirmeyi başardı (63-53). Son çeyreğe yayın gerisinden yüzdeli başlayan ev sahibi farkı 2'ye indirmeyi başardı. Marlain Veal ile hızlı bir cevap veren Yeşil-Beyazlılar, temposunu kaybetmeden skor bulmaya devam etti. Kalan dakikalarda rakibini yanına yaklaştırmayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 79-90 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

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