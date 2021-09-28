Mamak'ın sesi siz olabilirsiniz

Türkiye'nin 13 ilinde gerçekleştirilen Yeni Bir Ses Yarışması'nın ön elemeleri başladı.

Başkent'te ise Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen elemelerde adaylar, operadan türküye, poptan caza ve sanat müziğine kadar müziğin çeşitli dallarında yarışabilecek. Yarışmada birinciye 100 bin lira, ikinciye 50 bin lira ve üçüncüye de 30 bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca birinci olan yarışmacıya single ve klip yapılacak. Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi'nde Saat: 11. 00-20. 00 arasında gerçekleşen ön elemelerde sesine güvenen herkes başvurabiliyor. Detaylı bilgi ve katı için, www. yenibirses. org adresinden ulaşabilirsiniz.

Önemli isimler çıkacağına inanıyorum Sosyal ve kültürel alanlarda Mamak'ı adından söz ettiren bir ilçe haline getirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mehmet Düğmeci, "Başkentlilerin kültür ve sanat yaşamlarına yön veren merkezlerin başında gelen Musiki Muallim Mektebi'nde böylesi bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan da mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki bu tarihi mekandan bu yarışma vesilesi ile daha önce olduğu gibi yine önemli isimler çıkacak" dedi.

Yarışmanın jürisinde ise şu isimler yer alıyor: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, opera sanatçısı, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Eski Genel Müdürü, tambur saz sanatçısı Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü, Türk halk müziği sanatçısı ve besteci Prof. Erol Parlak, Türk halk müziği sanatçısı, besteci ve ozan Musa Eroğlu, Yapımcı Kemal Aslan, Kültür Bakanlığı sanatçısı Çiğdem Gürdal, Devlet Opera Sanatçısı Seza Kırgız, Aranjör ve gitarist Ahmet Özgül.

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