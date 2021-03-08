Mamak'ın kütüphaneleri göz dolduruyor

Mamak Belediyesi, eğitim yatırımlarıyla çıtasını hızla yükseltiyor. Eğitime olan desteğini her alanda görülen Mamak Belediyesi'nin gençlere olan yatırım ve hizmetleri günden güne artmakla birlikte "Akıllı Projeler" sayesinde bu hizmetlere ulaşım da her geçen gün kolaylaşıyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayı'nda Mamak Belediyesi tarafından hizmete açılan Şehitlik Uyanık Kütüphane ve Bilim Merkezi'ne ilgi her geçen gün artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle çalışma başlatan Mamak Belediyesi, 800 metrekarelik alana sahip öğrenciler, yetişkinler, öğretmenler ve araştırma görevlilerinin 7 gün 24 saat esasına göre faydalanabileceği kütüphaneyi hayata geçirdi. Açıldığı günden itibaren 10 binin üzerinde öğrenciyi ağırlayan akıllı uygulamalara ev sahipliği yapan Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde, sınavlara hazırlanmak isteyenler için ders çalışma disiplini sağlanması hedefleniyor. Aynı anda 250 kişiye hizmet veren kütüphanede kitapları planlı ve düzenli bir şekilde kayıt altında tutmak için, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce kullanıma sunulan Kütüphane Otomasyon Programından (Koha) yararlanılıyor. Önümüzdeki aylarda kütüphaneye gelen ziyaretçileri boş çalışma masalarına yönlendirme işlemi, kiosk cihazlarına tanımlanarak, özel kartlar aracılığıyla sağlanacak. Ziyaretçiler, giriş-çıkış yapmak için önceden belirlenecek bir sisteme tabi tutulacak. Necip Fazıl Kısakürek ve Mehmet Akif Ersoy'un adının verildiği iki ayrı salonun da yer aldığı kütüphanede Kısakürek ve Ersoy'un tüm kitaplarının yanı sıra onun için yazılmış başka kitaplar da okuyucuların hizmetine sunuldu.

Ücretsiz ikramlar

Mamak Belediyesi, kütüphaneye gelen okuyucuları için ücretsiz çay, çorba ve kahve ikramı da başlattı. Özellikle öğrenciler, belediyenin ikramlarından oldukça memnun

Mamak ilim yuvası oldu

Şehitlik Bilim ve Sanat merkezi'nin yanı sıra Amfi, Necip Fazıl, Abidinpaşa, Zirvekent, Yunus Emre, Üreğil Uyanık Kütüphanesi'nin yanı sıra Yeşilbayır'da hizmete açılan Bebek Kütüphanesi ile birlikte Mamak'a 8 kütüphane kazandırdıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bir ülkenin en büyük gücü, sadece topu tüfeği, savaş araçları, fabrikaları değildir. Bir ülkenin en büyük gücü ülkeyi baştan aşağı imar edebilecek medeniyetine bağlı, kendisini bilen gençleri yetiştirebilmektir. İlimle kitapla, kendisini tanımakla ilgili her türlü faaliyetin Türkiye'ye yapılacak en büyük hizmet olduğuna inancımız tam. Bu güzel yaşam alanları içerisinde gençlerimizi kitap ve bilgiyle buluşturuyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı