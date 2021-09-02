Mamak'ın genç sanatçıları eserlerini görücüye çıkardı
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Mamak'ın genç sanatçıları eserlerini görücüye çıkardı

Mamak'ın genç sanatçıları eserlerini görücüye çıkardı
Habermetre - Haberler | Toplum

Mamak Belediyesi Abidinpaşa Aile Merkezi'nin genç kursiyerleri Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde eserlerini görücüye çıkardı.

Mamak Belediyesi Abidinpaşa Aile Merkezi'nin genç kursiyerleri Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde eserlerini görücüye çıkardı.

10-22 yaş aralığında bulunan kursiyerlerin ahşap yakı, filegrafi ve zift kazıma teknikleriyle ortaya koyduğu eserler ziyaretçilerin büyük beğenisi topladı. Genç sanatçılara ortaya çıkardığı eserler için Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci tarafından katılım belgesi takdim edildi. 100'den fazla eserin yer aldığı sergi bugün Saat: 17. 00'a kadar sanatseverlere açık olacak.

Bize düşen onlara destek olmak Çocuklara fırsat verilince neleri başarabildiklerini bu sergi ile vesilesi gördüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Bize düşen ise onlara destek olmak, yollarını açmak. Bu bilinçle Mamaklı gençlerimiz için yeni çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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