Mamak ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak Mamak ilçesinin bir kısmında yarın saat 00.00 ile 12.00 arasında su kesintisi uygulanacak.

Mamak ilçesinin bir kısmında yarın saat 00.00 ile 12.00 arasında su kesintisi uygulanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruya göre Mamak ilçesinde, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin trafo bakım onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisine bağlı su kesintisi yapılacak.

Yarın saat 00.00 ile 12.00 arasında uygulanacak kesintiden Ortaköy, Gökçeyurt, Kızılca, Karşıyaka, Kutludüğün ve Lalahan mahalleleri hariç tüm ilçe etkilenecek.

Kaynak: AA