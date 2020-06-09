Mamak ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak
Mamak ilçesinin bir kısmında yarın saat 00.00 ile 12.00 arasında su kesintisi uygulanacak.
09.06.2020 21:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:54
Mamak ilçesinin bir kısmında yarın saat 00.00 ile 12.00 arasında su kesintisi uygulanacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruya göre Mamak ilçesinde, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin trafo bakım onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisine bağlı su kesintisi yapılacak.
Yarın saat 00.00 ile 12.00 arasında uygulanacak kesintiden Ortaköy, Gökçeyurt, Kızılca, Karşıyaka, Kutludüğün ve Lalahan mahalleleri hariç tüm ilçe etkilenecek.
Kaynak: AA