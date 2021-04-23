Mamak Hentbol Takımı adım adım Süper Lig'e

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1. Ligi'nde 24. haftanın erteleme maçında Trabzon Belediyesi Hentbol Takımı ile Başkent'te karşılaşan Mamak Belediyesi GSK rakibini 29-19 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1. Ligi'nde 24. haftanın erteleme maçında Trabzon Belediyesi Hentbol Takımı ile Başkent'te karşılaşan Mamak Belediyesi GSK rakibini 29-19 mağlup etti.

Aldığı galibiyetle ligde ikinci sıradaki konumu koruyan yeşil-beyazlıların önünde ise sadece 4 maç bulunuyor. Şampiyonluk yolunda en güçlü ekiplerden biri olan Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı 24 Nisan'da ise Karabük Yenişehir GSK ile karşılaşacak. Lig maratonunda artık son düzlüğe girildiğini ifade eden Mamak GSK Antrenörü İdris Tan, "Önümüzde kalan son dört maçı kazanarak Süper Lig'e adımızı yazdırmak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Nitekim yıl boyunca aldığımız başarılı skorlarla kalitemizi ispatladık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı