Mamak farklı kazandı
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Mamak farklı kazandı

06.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:13
Mamak farklı kazandı

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 21. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 93-76 mağlup etti.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 21. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 93-76 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi 21. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmayı 93-76 kazandı. Kaptan Mustafa Baki Görür maçta 4/4 iki sayı, 6/9 üç sayı isabeti, 31 sayı, 11 ribaund, 6 asist ve 44 verimlilik puanıyla maçın yıldızı oldu.

Dış atışlarla farkı açtılar

Yabancılarıyla maça hızlı başlayan konuk ekip, ilk 5 dakikada skoru 18-9 getirdi. Kaptan Mustafa Baki'nin yayın gerisinden devreye girdiği bu dakikalarda yeşil-beyazlılar farkı eritmeye başladı. Konuk ekip üstünlüğü elinde tutsa da Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, son saniye basketiyle çeyreği 30-29 önde bitirmeyi başardı. İkinci çeyreğe 10-2'lık seri ile başlayan yeşil-beyazlılar, kısa sürede farkı açtı. Kocaeli temsilcisi bulduğu sayılarla cevap vermeye çalışsa da yayın gerisinden yüzdeli isabet kaydetmeye devam eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, farkı çift hanelere çıkararak soyunma odasına 56-46 önde gitti.

Mamak son çeyrekte fırtına gibi esti

Üçüncü çeyrekte Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, yabancılarıyla farkı azaltmaya çalışmasına rağmen bunu çift hanelerde tutan yeşil-beyazlı takım, periyodu 73-61 önde kapattı. Son çeyreğe fırtına gibi başlayan Mamak, arka arkaya üç üçlük isabetiyle 6 dakika kala skoru 82-64'e getirdi. Farkın iyice açılmasıyla konuk ekibin direnci kırıldı. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 93-76 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. - ANKARA

Mamak farklı kazandı
Mamak farklı kazandı
Mamak farklı kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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