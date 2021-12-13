Mamak evinde rakip tanımıyor

Mamak Belediyesi U-18 Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Metropolspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Mamak Belediyesi U-18 Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Metropolspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. 90 dakikanın heyecan dolu geçtiği Mamak Şehir Stadı'nda yeşil-beyazlılar, etkili oyunu ile büyük beğeni topladı.

Sporcularımızı tebrik ediyorum

U-18 futbol takımının sezonun başından beri iyi bir başarı grafiği yakaladığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Öncelikle elde edilen galibiyetten dolayı genç sporcularımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Sağlıklı bir nesil için spora çok önem veriyoruz. Gençlerimize sporla iç içe yaşayabilecekleri bir şehir inşa etme gayreti içerisindeyiz. Nitekim faaliyete geçirdiğimiz tesislerimizden gençlerimizde en iyi şekilde faydalanıyor, elde ettikleri başarılarla güzel Mamak'ımızın adını duyurmaya devam ediyor" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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