Mamak Çözüm Merkezine bir yılda 38 bin çağrı

10.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:38

Mamak Belediyesinin hizmete soktuğu Mamak Çözüm Merkezi hattına geçen yıl yaklaşık 38 bin çağrının ulaştığı belirtildi.

Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada çözüm merkezinin çevre temizliği, asfalt bakım ve onarımı, hasta bakımı, vergi borcu sorgulama, imar durumu, sokak hayvanları ve cenaze gibi birçok konuda 7 gün 24 saat çağrı aldığını ifade etti.

Köse, merkezin geçen yıl yaklaşık 38 bin çağrıya yanıt verdiğini bildirerek, "Her an ulaşılan ve hizmet sunan bir belediyecilik anlayışı ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediye olarak teknolojiyi yakından takip ediyor ve uygulamalar geliştirerek nitelikli hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada 444 0 149 numaralı hat ve www.mamak.bel.tr adresine gelen çağrı ve isteklerin özellikle hava şartlarının ağırlaştığı dönemlerde yoğunlaştığı belirtildi.

Kaynak: AA