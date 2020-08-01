Mamak Belediyesinin Ekoköy Projesi'nde ilk hasat yapıldı
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Mamak Belediyesinin Ekoköy Projesi'nde ilk hasat yapıldı

Mamak Belediyesi'nin Gökçeyurt Mahallesi'nde hayata geçirdiği Ekoköy Projesi'nde dikilen sebze ve meyvelerin ilk hasadı gerçekleştirildi.

Mamak Belediyesinin Ekoköy Projesi'nde ilk hasat yapıldı
01.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:53

Mamak Belediyesi'nin Gökçeyurt Mahallesi'nde hayata geçirdiği Ekoköy Projesi'nde dikilen sebze ve meyvelerin ilk hasadı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 bin metrekarelik alanda oluşturulan Ekoköy Projesi'nde ilk etapta 2 bin 840 metrekarelik alana 8 bin 70 sebze fidesi ve 400 meyve ağacı dikimi yapıldı.

Domates, biber, kavun, karpuz, salatalık, nane, fasulye, patlıcan ve mısır gibi çok sayıda ürünün yetiştirildiği projede ilk hasat yapıldı.

Mamak Kadın Kooperatifi'ndeki kadınlar ve belediye ekipleri, Ekoköy'ün yanı sıra 2 bin 395 metrekare alana kurulan Üreğil Millet Bahçesi tarım alanındaki ürünler de özenle topladı.

Toplanan sebze ve meyveler, kooperatif aracılığıyla satışa sunuldu.

"Bölge ekonomisini canlandıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Murat Köse, Ekoköy Projesi ile istihdam ve üretim olanaklarını artırarak bölge ekonomisini canlandıracaklarını söyledi.

Köse, projenin kent içi tarım uygulamaları ve organik tarım için de Türkiye'ye model olacağını belirtti.

Mamak'ın, tarımın merkezi olması için üretimi ve üreticiyi destekleyeceklerinin belirten Köse, "Pandemi süreci tüm dünyaya toprakla uyumlu, doğayla barışık olmamız gerektiğini öğretti. Biz bu projeye geçen yıl başlamıştık. Bu süreç ne kadar doğru bir adım attığımızı gösterdi. Belediyecilik artık sadece çöp toplamak, yol yapmaktan ibaret değil. Üretimi desteklemek, üreticiyi desteklemek de belediyeciliğin asli görevleri arasına girdi. Gökçeyurt ve Üreğil Millet Bahçemize ektiğimiz sebze ve meyvelerimizin mahsullerini toplamanın mutluluğunu ve sevincini paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gözümüz gibi bakıyoruz"

Milli Tarım ekonomisi seferberliğine katkı sağlamak amacıyla Ekolojik Köy Projesi'ni hayata geçirdiklerini de kaydeden Köse, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde son 20 yılda yerli ve milli tarım ekonomisi seferberliği başlatıldı ve tarım ekonomisine büyük yatırımlar yapıldı. Biz de buna katkı sağlamak ve bu konuda model olmak için Ekolojik Köy projesini hayata geçirdik. Hamdolsun meyve ve sebzeler olgunlaşmaya başladı. Buraya gözümüz gibi bakıyoruz. Projemiz, kent içi tarım uygulamaları ve organik tarım için Türkiye'ye model olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği yerli ve milli tarım ekonomisine katkı sağlayacak."

Kaynak: AA

Manşet

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