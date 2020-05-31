Mamak Belediyesinden "sosyal mesafeli" oturma bankı Mamak Belediyesi, "korona bank" olarak adlandırılan sosyal mesafeli oturma bankları üretti.

Mamak Belediyesi, "korona bank" olarak adlandırılan sosyal mesafeli oturma bankları üretti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyesi, Sağlık Bakanlığınca koronavirüs salgınına karşın belirlenen tedbirlere destek amacıyla "korona bank" olarak adlandırılan sosyal mesafeli oturma bankları üretti.

Sadece iki kişinin oturabileceği şekilde dizayn edilen ve orta bölümünde kalp figürlü saksılar bulunan banklar, ilk olarak Boğaziçi Mahallesi'ndeki Şelale Park'a yerleştirildi.

Sokağa çıkma serbestliği tanınan yaşlılar, korona bankı ilk test eden kişiler oldu.

Yaşlılar, yeni oturma banklarını beğendi.

"Bank üretimini kendi atölyelerimizde yaptık"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, konuya ilişkin değerlendirmesinde, gündelik hayatı değiştiren koronavirüs salgınının şehirleri de dönüştürdüğünü belirtti.

Parklarda birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği bankları "sosyal mesafe" kuralına uygun olarak yenileriyle değiştirmeye başladıklarını ifade eden Köse, çalışmayı ilçe genelindeki parklarda sürdüreceklerini kaydetti.

Sokağa çıkma yasağına yönelik kısıtlamaların azalmasıyla yaşlılar ve gençlere yönelik çalışma başlattıklarını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda özellikle yaşlılarımız oturma ihtiyacı duyacağı için banklarımızı düzenledik. Sosyal mesafeye uygun bank üretimini kendi atölyelerimizde yaptık. Normalleşme süreci içerisinde vatandaşlarımız için 1 metre yaklaşma mesafesine uygun bankları yerleştirdik."

Kaynak: AA