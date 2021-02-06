Mamak Belediyesinden kağıt toplayıcısı babanın 4'ü engelli 5 çocuğuyla yaşadığı gecekonduya yardım eli
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Mamak Belediyesinden kağıt toplayıcısı babanın 4'ü engelli 5 çocuğuyla yaşadığı gecekonduya yardım eli

06.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:30
Mamak Belediyesinden kağıt toplayıcısı babanın 4'ü engelli 5 çocuğuyla yaşadığı gecekonduya yardım eli

Mamak Belediyesi, kağıt ve çöp toplayıcılığı yaparak 4'ü engelli 5 çocuğunun geçimini sağlamaya çalışan Durak Metin'in ailesine yardım elini uzattı.

Mamak Belediyesi, kağıt ve çöp toplayıcılığı yaparak 4'ü engelli 5 çocuğunun geçimini sağlamaya çalışan Durak Metin'in ailesine yardım elini uzattı.

Mamak Belediyesi ekipleri, yıllardır gıda ve bebek bezi yardımında bulunduğu Metin ailesinin yaşadığı zorlukların medyada yer almasının ardından harekete geçti.

Belediyenin sağlık ekiplerince engelli çocukların kontrolleri yapılırken, destek hizmetleri personelleri de, Metin ailesinin bir yardım kuruluşunca hibe edilen yeni eve geçene kadar kullanabilmeleri için oturdukları tek odalı gecekondunun tadilat işlemlerini yaptı.

Durak Metin, belediye ekiplerinin uzattığı yardım eli için teşekkürlerini ileterek, gıda paketi ve engelli çocukları için alt bezi yardımında bulunulduğunu söyledi.

Engelli çocukları için ilgili kuruluşlardan yardım ücreti aldığını belirten Metin, bugüne kadar yaptığı yardımlardan dolayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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