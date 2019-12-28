Mamak Belediyesinden 'Gönül sofrası'

28.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:16

Mamak Belediyesince ihtiyaç sahibi ailelerin nezih bir ortamda misafir edileceği gönül sofraları kuruldu. Mamak Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla kurduğu sofralarda ihtiyaç sahibi Mamaklı vatandaşlar gelip yemek yiyebilecek. Aynı zamanda belediyenin kurmuş olduğu gönül çarşılarında programa özel kıyafetlerde seçebilecek olan vatandaşların 70 yaş üzeri olanlarına da doğum günü kutlamaları yapılacak. Bugün Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından açılışı gerçekleştirilen programa 7'den 70'e her yaştan Mamaklı yoğun ilgi gösterdi.



'Gönül Sofrası' ismi adı altında düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gönül sofrası sosyal belediyecilik yaklaşımı çerçevesinde hazırlanmış bir programdır. Gönül soframızda misafirlerimizi programın 2 gün öncesinde evlerinden alıp önce birlikte gönül çarşımıza gidip, programa özel kıyafetlerini programımıza özel seçmesini sağlayacağız programa kıymetli baş tacı misafirlerimizin yeni kıyafetlerle katılmasını istiyoruz bunlara ilaveten istiyoruz ki gönül soframızı, gönül sofrası programımızı özel olarak davet edeceğimiz kıymetli büyüklerimizle birlikte hazırlayalım. İstiyoruz ki kıymetli misafirlerimize yemeğimizi kıymetli büyüğümüz kendi elleriyle ikram etsin, hep birlikte aynı sofrayı paylaşsın. Gönül soframızda 70 yaş üzeri büyüklerimizi de evlerinden alarak burada onların yaş günlerini kutlayalım istiyoruz. Böylece onlara ne kadar değer verdiğimizi göstermek, ifade etmek istiyoruz onların gönüllerini almak istiyoruz. Bizim gönül soframız peygamber efendimiz komşusu açken, tok yatan bizden değildir ilkesiyle inşa edilmiş çok özel bir projedir. Bizim gönül soframızda merhamet, muhabbet, sohbet ve empatiyle sadece iyilik vardır. ve herkes aynı sofrada lezzetli yemekleri birlikte besmele çekerek başlayan programımızda bize sonsuz nimetleri veren cenabı Allah'a dua ederek program tamamlanır. Gönül sofrası sosyal bir iyilik çerçevesinde hazırlanmış özel bir programdır. 'Yakarsa dünyayı garipler yakar' diyen Müslüm babanın sözlerini, 'Kimsesizlerin kimsesi olmak bizim için şereftir' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini kulaklarımıza küpe yaparak böyle özel bir proje hazırladık ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Seçim döneminde ne söz verdiysek bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz gece gündüz demeden çalışıyoruz, koşturuyoruz. Milletimize daha nasıl güzel hizmetler sunarız diye mücadele ediyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle hareket ederek ekibimizle birlikte, insanlara hizmetkar olarak Allah'ın rızası için çalışıyoruz" diye konuştu.



Mamak Belediyesi olarak gerçekleştirecekleri gönül çarşısının da açılışının yapılacağını duyuran Köse, "Önümüzdeki ayda yine milletimize verdiğimiz sözlerden gönül çarşısının açılısını yapacağız. Gönül çarşısı, bir evin, bir insanın ihtiyacı olan ne varsa hemen hemen hepsini içeren doğal ürünlerinde raflarda yerini alacağı özel bir çarşı. Gönül çarşısında da en çok alışverişi en çok ihtiyacı olanların yapmasını sağlayacağız. Kendine vereceğimiz Mamak kart ile kıymetli Mamaklılar ne ihtiyacı varsa gönül çarşısından onu temin edecekler. Gönül çarşısında ikinci el eşyalarında olduğu bir mekan olacak. Sıfır atık kapsamında olup da kullanılabilir olanları aynı zamanda evde ve iş yerinde ihtiyacı olmayan eşyalar varsa onlarla ilgili adresler alıp yeni kullanıcıların hizmetine sunacağız. Gönül soframıza ve gönül çarşımıza destek vermek isteyen, bağışçı olmak isteyen kıymetli güzel Mamaklı hemşehrilerimiz için Mamak Belediyemizin ilgili hesap numarasını sosyal medyadan paylaşacağız. Böylece sosyal sorumluluk hisseden ve ihtiyacı sahiplerine maddi destek vermek isteyenlere de imkan sağlamış olacağız. Gönül belediyeciliğinin en güzel uygulamalarını güzel Mamaklılarla buluşturmak istiyoruz. Böylece ilkemizi, parolamızı gerçekleştirmek istiyoruz. Mamak daha güzel olacak diye düşünmüştük onu planlamıştık" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA