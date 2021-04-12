Mamak Belediyesinden engellilere özel hizmet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mamak Belediyesinden engellilere özel hizmet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mamak Belediyesinden engellilere özel hizmet

Mamak Belediyesi engelli vatandaşların toplum içerisinde daha aktif rol almalarını sağlamak ve yine onların arkadaş ve aileleriyle hoşça zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Engelsiz Kafe inşa etti.

Mamak Belediyesi engelli vatandaşların toplum içerisinde daha aktif rol almalarını sağlamak ve yine onların arkadaş ve aileleriyle hoşça zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Engelsiz Kafe inşa etti.

Kartaltepe Parkı içerisinde yapımı tamamlanan kafede engelli vatandaşlar hizmet verecek. 'Engelsiz Şehir Mamak' hedefiyle çalışmalarına devam eden Mamak Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Kartaltepe Mahallesi'nde yapılan parkın içerisinde Engelsiz Kafe'yi doğrudan engelli vatandaşlara fayda sağlayacak şekilde hizmete açacak. Down sendromlu çocukları istihdama kazandırmak için açılan kafede down sendromlu gençler ve çocuklar değişmeli olarak komilik, kasiyerlik gibi işlerde görev alacaklar.

Engelleri kaldırıyoruz

Engelsiz Kafe'yi 'muhtevasında samimi anlamlar barındıran tüm şehirlere örnek bir hizmet' olarak tanımlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Toplumumuzun engellilerle ortak bir mekanda buluşmasını sağlayacak olan bu proje, engellilerin daha iyi tanınıp anlaşılmalarına, sosyalleşmelerine ve böylece toplumsal bütünlüğün oluşmasına vesile olacaktır. Engelsiz Kafe ile birlikte istihdam bulamayan engellilerimiz için yeni bir istihdam kapısı da açılmış oldu. Hayatını kazanmak isteyen tüm engellilerimizin kendi ayakları üstünde durabileceği bir Mamak hedefiyle yola çıktık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Burak Deniz Ajda Pekkan Tuğrul Tülek Canan Ergüder
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mamak Belediyesinden engellilere özel hizmet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:19:04. #1.14#
title