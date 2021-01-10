Mamak Belediyesinden "can dostlar"a özel park

Mamak Belediyesi tarafından köpekler için tasarlanmış ilk Köpek Parkı açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evcil hayvanlar için de sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmaya çabalayan ve hayvan dostu projeleriyle örnek çalışmalara imza atan Mamak Belediyesi, Ankara'nın ilk köpek parkını hizmete açtı.

Geçtiğimiz aylarda hizmete sunulan Kartaltepe Parkı'nın 450 metrekarelik bölümünde hizmete alınan Köpek Parkı, sevimli dostları misafir ediyor. Park sayesinde yeşil alanlarda köpeklerini serbestçe dolaştırmakta zorlanan vatandaşlar artık bu alanda sevimli dostlarıyla tasmasız oynayabiliyor.

Mamak'ın yanı sıra çevre ilçelerden de vatandaşlar köpeklerini bu parka getirebiliyor.

Çocukların ebeveynleri kontrolünde köpeklerle zaman geçirebileceği parkta köpeklerin egzersiz ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan sağlayan parkurlar da bulunuyor. Özel tel örgülerle ayrılan parkın üniteleri arasında köpek eğitim tüneli, yüksek atlama, engelli atlama, köpek eğitim tahterevallisi, engelli yürüyüş köprüsü, dairesel atlama, üçgen yürüyüş parkuru bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, parkın hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Köpek besleyen vatandaşlarımızın hem kendilerinin hem de can dostlarının birlikte keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan oldu. Evcil dostlarımız burada tasmasız rahatça enerjilerini atabilecek. Sahipleriyle ve diğer evcil köpeklerle oyun oynayabilecek. Artık güzel Mamak'ı temalı parklarla da buluşturuyoruz. Mamak'ta ilk adımını attığımız bu alanların sayısını inşallah arttıracağız. Can dostlarımız için kurduğumuz bu parkta ilerleyen süreçte çeşitli aktiviteler de düzenlemeyi planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay