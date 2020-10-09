Mamak Belediyesinden Azerbaycan'a destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mamak Belediyesinden Azerbaycan'a destek

09.10.2020 10:11 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:21
Mamak Belediyesinden Azerbaycan'a destek

Mamak Belediyesi, Azerbaycan'a destek olmak amacıyla belediye hizmet binası başta olmak üzere birçok yere Azerbaycan bayrağı astı.

Mamak Belediyesi, Azerbaycan'a destek olmak amacıyla belediye hizmet binası başta olmak üzere birçok yere Azerbaycan bayrağı astı.

Mamak Belediyesi, Azerbaycan'a destek olmak amacıyla belediye hizmet binası başta olmak üzere, led ekranlar, totemler ve Samsun Yolu kenarında 40 metre yüksekliğe sahip kule ve 37 adet Türk bayrağının dalgalandığı Anıt Bayrak Park'a Azerbaycan bayrağı astı. Türk ve Azerbaycan bayrağının yan yana dalgalandığı ve başkentin giriş noktası olan Anıtbayrak park aynı zamanda özel donanımlarla ışıklandırıldı. Her bayrağın altına konulan projektörlerle Mamak, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.

Ülke olarak Azerbaycan'ın yanlarında olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İki devlet, bir millet düsturu ile her zaman Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğine biz de iki ülkenin bayraklarını asarak, destek olmak istedik. Azerbaycan'ın yanındayız" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesinden Azerbaycan'a destek
Mamak Belediyesinden Azerbaycan'a destek
Mamak Belediyesinden Azerbaycan'a destek
Mamak Belediyesinden Azerbaycan'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Berat Albayrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Özgü Namal Seren Serengil
Spor Babel Arda Turan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Türk Erkek Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mamak Belediyesinden Azerbaycan'a destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 11:00:40. #1.15#
title