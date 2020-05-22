Mamak Belediyesinden askıda yiyecek uygulaması
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Mamak Belediyesinden askıda yiyecek uygulaması

Covid-19 salgını dolayısıyla ilçede başlattığı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla vatandaşların beğenisini toplayan Mamak Belediyesi, askıda sebze ve meyve uygulaması başlattı.

Mamak Belediyesinden askıda yiyecek uygulaması
22.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:58

Covid-19 salgını dolayısıyla ilçede başlattığı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla vatandaşların beğenisini toplayan Mamak Belediyesi, askıda sebze ve meyve uygulaması başlattı.

Gerek esnafın, gerekse vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren Mamak Belediyesi, semt pazarlarında ihtiyaç sahipleri için 'askıda sebze ve meyve' uygulamasına başladı. Uygulama kapsamında pazarlara kurulan stantlardan üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, hayırseverler tarafından bırakılan meyve ve sebzelerden istifade edecek. Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan uygulama ile ihtiyaç sahiplerinin kimden geldiğini bilmedikleri bir ikramla evlerine ekmek ve gıda malzemesi götürmeleri amaçlanıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklıları imkanları ölçüsünde kampanyaya destek vermeye çağırarak, "Bizleri bu dayanışma ayakta tutacak. İyilik her zaman kazanacak" dedi.

Köse, "Sayın Cumhurbaşkanımız çağrısı üzerine belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduk. Gıda paketinden maskeye, hijyen paketinden Gönül Çarşısı uygulamamız ile hemşehrilerimize destek olmaya çalıştık. Şimdi de semt pazarlarımızda askıda meyve ve sebze uygulaması başlattık. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi kültürüne sahip bir millet olarak yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanacak inşallah. Zor günler dayanışma ile aşılır. Bugünler inşallah geçecek, biz bize yeteriz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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