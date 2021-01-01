Mamak Belediyesinde en düşük personel maaşı 3 bin 500 lira olacak
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Mamak Belediyesinde en düşük personel maaşı 3 bin 500 lira olacak

01.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:27
Mamak Belediyesinde en düşük personel maaşı 3 bin 500 lira olacak

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye bünyesinde çalışan personel maaşlarının 2021 yılında en az 3 bin 500 liraya olacağını bildirdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye bünyesinde çalışan personel maaşlarının 2021 yılında en az 3 bin 500 liraya olacağını bildirdi.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni yıla müjdeyle giriyoruz. 2021 Ocak ayından itibaren, belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarımızın eline geçen ücretin en az net 3 bin 500 lira olmasına karar verdik. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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