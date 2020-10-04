Mamak Belediyesince kurulan portatif havuzda ilk kulaçlar atıldı

Mamak Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğince "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Lalahan Mahallesi'nde portatif yüzme havuzu kuruldu.

Mamak Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğince "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Lalahan Mahallesi'nde portatif yüzme havuzu kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Lalahan Stadı yanına kurulan ve son teknolojiye sahip portatif havuzun çocuklarla buluştuğu ifade edildi.

Koronavirüs tedbirlerinin ön planda tutulduğu belirtilen açıklamada, havuzda çocukların hem havuz keyfi yaptığı hem de yüzme öğrendiklerine dikkat çekildi.

Çocukların sevincine ortak olan ve onlarla bir süre sohbet ettiği ifade edilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin de sosyal mesafe uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Elektronik ve su arıtma temizleme sistemiyle donatılan havuzda, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen seanslarla çocuklara temel yüzme eğitimi verileceğinin bildirildiği açıklamada, havuz suyunun günde 3 kere kontrol edilerek temizlendiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzme için belirlediği hedef doğrultusunda projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu güzel ve modern havuzu çocuklarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın güler yüzleri ve mutluluğu bize de enerji verdi. Bu projeyi gerçekleştirerek sporu tabana yayan, çocuklarımıza bu mutluluğu yaşatan Gençlik ve Spor Bakanımıza da teşekkür ediyorum.

Çocuklarımızın önce ateşi ölçülecek ve ardından havuzlara alınacaklar. Ayrıca sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyulacak. Cankurtaranlarımız da görev başında. Havuzların bakımı ve ilaçlanması da düzenli bir şekilde günlük olarak yapılmaktadır. Aileler gönül rahatlığı ile havuzlarımıza hem çocuklarını gönderebilirler, hem de kendileri havuzdan faydalanabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur