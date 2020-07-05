Mamak Belediyesince hayata geçirilen "Bebek Kütüphanesi" hizmete açıldı Mamak Belediyesince bebeklerin erken yaşta kitapla tanışması amacıyla hayata geçirilen Bebek Kütüphanesi, Yeşilbayır Aile Merkezi'nde hizmete açıldı.

Mamak Belediyesince bebeklerin erken yaşta kitapla tanışması amacıyla hayata geçirilen Bebek Kütüphanesi, Yeşilbayır Aile Merkezi'nde hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitapların yer aldığı kütüphane, randevu sistemiyle hizmet verecek.

0-3 yaşındaki bebeklerle ailelerinin yararlanacağı kütüphanede, uzmanlar tarafından ebeveynlere kişisel gelişim eğitimleri verilecek, ebeveyn-çocuk aktiviteleri düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kütüphanede yer alan kitapların çocukların gelişimlerinde kilit bir rol oynayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bebek Kütüphaneleri, bebeklerin kitapla tanışmalarını ve ilerleyen yaşlarında aktif birer kütüphane kullanıcısı olmasını sağlayacaktır. Bebeklik döneminden başlayan yaşam boyu öğrenme sürecinde, okuma-öğrenme ilişkisinin kurulmasına aracılık ederek okumanın, bir eylem olmaktan öte bir yaşam biçimi olmasını destekleyecek. Ebeveynler ve yavrularımız için hayırlı olsun."

Kaynak: AA