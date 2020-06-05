Mamak Belediyesi yüz koruyucu siperlik üretimine başladı
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Mamak Belediyesi yüz koruyucu siperlik üretimine başladı

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurulan cerrahi maske üretim atölyesinde, yüz koruyucu siperlik üretimine başladı.

Mamak Belediyesi yüz koruyucu siperlik üretimine başladı
05.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:44

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurulan cerrahi maske üretim atölyesinde, yüz koruyucu siperlik üretimine başladı.

Kovid-19 nedeniyle atölyeye dönüştürülen Ekin Aile Merkezi'nde incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşların ihtiyaç duyduğu koruyucu maske üretimi için entegre edilmiş küçük bir fabrika kurduklarını belirtti.

Atölyede ham maddenin birleştirilmesinden maske haline dönüştürülmesine kadar bütün işlemleri kendi imkanlarıya yaptıklarını vurgulayan Köse, ilçe genelinde 14 noktada ücretsiz maske dağıtımı yaptıklarını ifade etti.

Pandemi süreci başladığında maske fiyatları yüksek olduğu için üretime başladıklarını söyleyen Köse, "Yaklaşık günlük 10 bin ile 14 bin arasında maske üretimi yapıyoruz. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte 1 milyona yakın maskeyi halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Semt pazarlarının girişlerinde, sivil toplum kuruluşları, taksiciler ve esnafa maske dağıtımını sürdürdük." diye konuştu.

"İlk etapta 100 adet üretim yapıyoruz"

Köse, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda kurulan atölyede yüz koruyucu siperlik üretimine de başladıklarını belirtti.

İlçe genelinde pandemi süreci boyunca yürütülen dezenfeksiyon ve gıda yardımı gibi hizmetleri sürdürdüklerini dile getiren Köse, şunları kaydetti:

"Üç boyutlu yazıcılarla teknolojinin son imkanlarını kullanarak maskeye destek olması amacıyla yüz koruyucu siperlik de üretmeye başladık. Burada ilk etapta tek makine ile günlük 100 adet üretim yapıyoruz. İhtiyaca göre bunun sayısını arttırmayı düşünüyoruz.

Biz pandemi sürecinde 24 saat esasıyla üç vardiya çalışma yaparak Kovid-19 ile mücadelemizi sürdürdük. Vefa Sosyal Destek Gurubu ile birlikte süreci yönettik. Normalleşme sürecinde vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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