Mamak Belediyesi ve Ankara Üniversitesi'nden iş birliği protokolü

ANKARA (Habermetre) - Mamak Belediyesi ve Ankara Üniversitesi arasında sosyal, kültürel ve sportif konular kapsamında işbirliği içeren protokol imzalandı.

Ankara Üniversite'sinde gerçekleşen protokol töreninde mutabakat zaptı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından imzalandı. Törene Başkan Köse ve Rektör Ünüvar'ın yanı sıra, üniversite dekanları ve belediye birim müdürleri de katıldı.

Güzel Mamak'ımızda, güzel çalışmalar yapacağız

İş birliğinin Mamak'ta gerçekleşecek projelere önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Başkan Köse, "Akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanları kapsayan protokol ile Güzel Mamak'ımızda, güzel çalışmalar yapacağız" dedi. Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar ise, "Mamak'ın gelişimi, sosyal ve kültürel çalışmaları hızlandırmayı hedefleyen bir ortaklıkla şehrimize hizmet edeceğiz" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet