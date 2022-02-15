Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu sporcuları kıyasıya rekabet etti

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda 49 sporcu, 18.kemer sınavında yüksek puan alabilmek için kıyasıya yarıştı.

Türkiye'nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda 49 sporcu, 18. kemer sınavında yüksek puan alabilmek için kıyasıya yarıştı. 49 sporcudan, 20'sinin mavi kemere, 5'inin sarı kemere, 4'ünün kırmızı kemere, 6'sının dört renkli kemere, 10'unun siyah kemer küre, 4'ünün siyah kemer küre, 1. ve 2.'ye yükselmek için katıldığı sınavda, genç yetenekler adeta gövde gösterisi yaptı.

Köse: "Gurur kaynağımızsınız"

Dünyada tescillenmiş tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan'a ilgi her geçen gün arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Öncelikle 18. Kemer sınavında tüm hünerlerini sergileyen sporcularımız tebrik ediyorum. Milli bir sporun yaşatılması noktasında gösterilen bu azim ve başarılar bizlerin içinde bir gurur kaynağı oluyor" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor