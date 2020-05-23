Mamak Belediyesi parkları yaza hazırlıyor
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Mamak Belediyesi parkları yaza hazırlıyor

Bir yandan koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarına devam Mamak Belediyesi, diğer yandan da yeşil alanları yaza hazırlıyor.

Mamak Belediyesi parkları yaza hazırlıyor
23.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:02

Bir yandan koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarına devam Mamak Belediyesi, diğer yandan da yeşil alanları yaza hazırlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan park ve yeşil alanlar bakıma alındı. Vatandaşların en büyük sosyal faaliyet alanlarında olan parkları daha kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız devam ettiren ekipler, bahçe ve yeşil alanların bakıma alınmasının yanı sıra ilçe merkezinde ve yol kenarlarında bulunan ağaçları budayarak gençleştirme, cadde ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, aynı zamanda parklardaki oyun grupları, bank, masalar ve spor aletlerini de revize ederek, yıprananları yenileri ile değiştiriyor. Vatandaşların mevcut parkları daha verimli kullanabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların talepleri de dikkate alınıyor.

Normalleşme sürecinin başlaması ve yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte parklarda hummalı bir çalışma başlattıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, daha yaşanabilir bir Mamak için kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırdıklarını belirterek, "Maalesef pandemi sürecinde havaların ısınması ile birlikte kısıtlamalardan dolayı vatandaşlarımız parklarımızdan yeterince istifade edemeseler de normalleşme sürecinin başlaması ve ülke olarak inşallah yarınlarda bu virüs belasını atlatacağımıza, normale döneceğimize olan inancımızla parklarımızı ve yürüyüş yollarımızı vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kullanabilmeleri ve hoş vakit geçirebilmeleri için hazırlıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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