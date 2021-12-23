Öğrencilerin doğal gaz ve internet giderlerini Mamak Belediyesi karşılayacak

ANKARA (İHA) - Yüzlerce üniversite öğrencisinin ikamet ettiği Ankara Mamak'ta, öğrenci evlerinin internet ve doğal gaz ücretleri Mamak Belediyesi tarafından karşılanacak. Öğrenci Evi Mamak'ta olan tüm üniversite öğrencileri hizmetten yararlanabilecek.

Genç dostu Mamak Belediyesi, iç ısıtan bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Yüzlerce üniversite öğrencisinin ikamet ettiği Mamak'ta, öğrenci evlerinin internet ve doğal gaz ücretleri Mamak Belediyesi tarafından karşılanacak. İl dışından Ankara'ya gelen ve Mamak'ta ikamet eden üniversite öğrencilerine ailelerin emaneti olarak baktıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bizler de emanetlerimize sahip çıkıyor, kış boyunca öğrenci evlerinin internet ve doğal gaz ücretleri karşılıyoruz. Bu uygulama ile hem ailelerimizin yükü hafifleyecek hem de öğrencilerimiz sıcacık bir ortamda derslerine çalışarak, dijital çağın nimetlerinden de dilediği gibi faydalanabilecek" dedi.

"Mamak gençleriyle daha güzel oluyor"

AK Belediyecilik anlayışının Mamak'ın her noktasında yaşandığını da kaydeden Başkan Köse, "İlçemizde gençlerimize sanattan spora, bilimden kültüre, eğitimden sosyal faaliyetlere kadar birçok imkan sunuyoruz. Yeter ki geleceğimizin teminatı gençlerimiz Güçlü Türkiye'miz için azim ve kararlılık içerisinde çalışmalarına devam etsinler. Bizler onların her zaman destekçisi olacağız. Mamak, gençleriyle daha güzel oluyor" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

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