Mamak Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yiyecek desteği
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Mamak Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

04.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:36
Mamak Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Mamak Belediyesi, sokak hayvanları için belirlenen noktalara yiyecek bırakıyor.

Mamak Belediyesi, sokak hayvanları için belirlenen noktalara yiyecek bırakıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, doğal hayattaki köpek, kedi ve kuş gibi hayvanların aç kalmaması için ilçe belediyeleri ile birlikte düzenli olarak yemleme çalışması yaptıklarını belirtti.

Bu konuda gönüllü olarak çalışan sivil toplum kuruluşları ile hayvanseverlere de desteklerinin devam ettiğini ifade eden Köse, "Bu süreçte belediyemiz ve gönüllüler olarak hep birlikte bir Mamak örneği sergileyerek sahipsiz hayvanları aç bırakmıyoruz. Nerede bir ihtiyaç varsa, oradayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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