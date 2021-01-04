Mamak Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Mamak Belediyesi, sokak hayvanları için belirlenen noktalara yiyecek bırakıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, doğal hayattaki köpek, kedi ve kuş gibi hayvanların aç kalmaması için ilçe belediyeleri ile birlikte düzenli olarak yemleme çalışması yaptıklarını belirtti.

Bu konuda gönüllü olarak çalışan sivil toplum kuruluşları ile hayvanseverlere de desteklerinin devam ettiğini ifade eden Köse, "Bu süreçte belediyemiz ve gönüllüler olarak hep birlikte bir Mamak örneği sergileyerek sahipsiz hayvanları aç bırakmıyoruz. Nerede bir ihtiyaç varsa, oradayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal