Mamak Belediyesi'nden maske üretimi Mamak Belediyesi tarafından kurulan maske imalathanesinde gönüllülük esasıyla çalışan 40 kişilik ekip, günlük ortalama 6 bin maske üretiyor.

Mamak Belediyesi tarafından kurulan maske imalathanesinde gönüllülük esasıyla çalışan 40 kişilik ekip, günlük ortalama 6 bin maske üretiyor.

Mamak Belediyesi tarafından kurulan maske imalathanesinde gönüllülük esasıyla çalışma yürüten 40 kişilik ekip, günlük ortalama 6 bin maske imal ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarında da gerekli izinlerin alınarak çalışmaların sürdürüldüğü imalathanede, Mamak'ın maske ihtiyacını karşılayabilmek için sürekli üretim yapılıyor.

Zübeyde Hanım Aile Merkezi ve Ekin Aile Merkezi'nde gönüllülük esasıyla maske üreten Aile Merkezi öğretmenleri, maske dikmeyi öğrendi. Bir yandan dikiş dikerken diğer yandan hijyen kurallarını göz önünde bulundurarak paketleme yapan kurs öğretmenleri, aynı zaman da maske dağıtım noktalarında da görev alarak vatandaşlara maske dağıtıyor. Bugüne kadar 760 bin maskenin dağıtıldığı Mamak'ta, bugüne kadar 90 bin maske üretildi.

Vatandaşların korona virüs salgınından etkilenmemeleri için belediyenin tüm birimleri ile hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Tüm bu çalışmaları yürütürken görevli ekiplerimizin virüs salgınından korunması için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Aile Merkezlerimizde çalışan kurs hocalarımız şu zor günlerde en çok ihtiyacımız olan ürünlerden biri olan maske üretimini sürdürüyor. Korona virüs ile mücadelede 'biz de varız' diyerek özveriyle çalışan tüm gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA