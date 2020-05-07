Mamak Belediyesi'nden kuaför ve berberlere maske ile dezenfekte desteği
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Mamak Belediyesi'nden kuaför ve berberlere maske ile dezenfekte desteği

Mamak Belediyesi'nden kuaför ve berberlere maske ile dezenfekte desteği
07.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:33

Mamak Belediyesi'nden kuaför ve berberlere maske ile dezenfekte desteği Mamak Belediyesi, 44 gündür kapalı olan ve 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte ediyor.

Mamak Belediyesi'nden kuaför ve berberlere maske ile dezenfekte desteği

ANKARA - Mamak Belediyesi, 44 gündür kapalı olan ve 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte ediyor.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 44 gündür kapalı olan ve 11 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyete geçecek olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına bu zor süreçte en büyük destek Mamak Belediyesi'nden geldi. Mamak'ta faaliyet gösteren yaklaşık 400 Berber ile yaklaşık 250 Kuaför ve Güzellik Salonu Mamak Belediyesi tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Ayrıca, dezenfekte edilen berber ve güzellik salonlarına ücretsiz maske dağıtıldı.

Yeşilbayır mahallesi'nde berber esnafı olan ve belediye tarafından dükkanında dezenfekte işlemi yapılan Halil Budak, Mamak Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından hem sevindik hem de tedirgin olduk. Biz de esnaf olarak gerekli önlemleri aldık. 3 koltuk arasında bir koltuğu boş bırakacağız, önlük, tulum ve havlularımız kullan- at şeklinde olacak. Kapı girişine dezenfektan yerleştireceğiz ve müşterileri tek tek alacağız. Belediyemizden Allah razı olsun. Hem iş yerimi ilaçladı hem de maskemi verdi. İnşallah bu zor günleri atlatarak, özlediğimiz günlere geri döneriz" ifadelerini kullandı.

Esnaf dostuyuz

Korona virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren Mamak Belediyesi olarak aldıkları tüm önlemleri sıklaştırdıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Beklediğimiz güzel günlere tedbiri elden bırakmadan yaklaşıyoruz. 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacak ilçemizdeki tüm Berber ve Kuaför ve Güzellik Salonu esnafımızın işyerlerini Berberler ve Kuaförler Odası ile işbirliği ile dezenfekte ederek, maskelerini dağıtıyoruz. Esnaf dostu bir belediyeyiz ve bu zor günlerde esnafımızın yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağız" aktarımında bulundu.

Mamak Belediyesi'nden kuaför ve berberlere maske ile dezenfekte desteği

Kaynak: İHA

Manşet

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