Mamak Belediyesi'nden Kızılay'a kan desteği

Sosyal sorumluluk projelerini başarıyla sürdüren Mamak Belediyesi, Kızılay'la birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. Kampanyaya sağlık durumu, yaşı ve kilosu müsait olan vatandaşlar ve personel katıldı.

Mamak Belediyesi Hizmet binası önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası yıl içerisinde düzenli periyotlarla yapılıyor. 18-65 yaş arasında ve 50 kilo üzerinde isteyen her vatandaş kan bağışlayabilirken, kan bağışlamanın çok sağlıklı olduğunu dile getiren uzmanlar sağlıklı her insanın kan bağışlaması gerektiğini söylüyor. Kan bağışlamadan önce bilgilendirme formu dolduran bağışçının genel durumu, kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan sayımı için küçük bir örnek alınıyor. Kronik hastalığı ve düşük tansiyonlu olanlar, kan sulandırıcı ilaçlar ve sürekli ilaç kullananlar ile Hepatit B ve Hepatit C taşıyıcıları ise kan bağışında bulunamıyor.

"Kan, kaynağı insan olan bir maddedir"

Kızılay ile birlikte düzenli olarak kan bağışı organizasyonları düzenlediklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kan bağışı kampanyalarında vatandaş desteğinin son derece önemli olduğunu dile getirdi. Köse, "Kan, kaynağı insan olan bir maddedir. Temini tamamen gönüllülük esasına dayanır. Sağlıklı her birey düzenli olarak kan bağışlayarak hem kendi sağlığına katkı sunar hem de hayat kurtarır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı