Mamak Belediyesi'nden Kızılay'a kan desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mamak Belediyesi'nden Kızılay'a kan desteği

09.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:53
Mamak Belediyesi'nden Kızılay'a kan desteği

Sosyal sorumluluk projelerini başarıyla sürdüren Mamak Belediyesi, Kızılay'la birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

Sosyal sorumluluk projelerini başarıyla sürdüren Mamak Belediyesi, Kızılay'la birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. Kampanyaya sağlık durumu, yaşı ve kilosu müsait olan vatandaşlar ve personel katıldı.

Mamak Belediyesi Hizmet binası önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası yıl içerisinde düzenli periyotlarla yapılıyor. 18-65 yaş arasında ve 50 kilo üzerinde isteyen her vatandaş kan bağışlayabilirken, kan bağışlamanın çok sağlıklı olduğunu dile getiren uzmanlar sağlıklı her insanın kan bağışlaması gerektiğini söylüyor. Kan bağışlamadan önce bilgilendirme formu dolduran bağışçının genel durumu, kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan sayımı için küçük bir örnek alınıyor. Kronik hastalığı ve düşük tansiyonlu olanlar, kan sulandırıcı ilaçlar ve sürekli ilaç kullananlar ile Hepatit B ve Hepatit C taşıyıcıları ise kan bağışında bulunamıyor.

"Kan, kaynağı insan olan bir maddedir"

Kızılay ile birlikte düzenli olarak kan bağışı organizasyonları düzenlediklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kan bağışı kampanyalarında vatandaş desteğinin son derece önemli olduğunu dile getirdi. Köse, "Kan, kaynağı insan olan bir maddedir. Temini tamamen gönüllülük esasına dayanır. Sağlıklı her birey düzenli olarak kan bağışlayarak hem kendi sağlığına katkı sunar hem de hayat kurtarır" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi'nden Kızılay'a kan desteği
Mamak Belediyesi'nden Kızılay'a kan desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mamak Belediyesi'nden engelli bireylere ziyaret
Mamak Belediyesi'nden engelli bireylere ziyaret
Türk Kızılay kan bağış ekibi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Türk Kızılay kan bağış ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika | Büyükşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına 'vitamin' desteği
Son Dakika | Büyükşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına "vitamin" desteği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Samatta Sörloth Fatih Terim Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Kız Hakem Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mamak Belediyesi'nden Kızılay'a kan desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 09:54:38. #1.14#
title