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Mamak Belediyesi'nden kitapseverlere destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mamak Belediyesi'nden kitapseverlere destek

Mamak Belediyesi'nin "Kitap Kapında" projesi ile oluşturulan motokurye ekibi, kütüphanelere gitme fırsatı yakalayamayan 2 bin 12 kişiyi 2 bin 577 kitapla buluşturdu.

Mamak Belediyesi'nin "Kitap Kapında" projesi ile oluşturulan motokurye ekibi, kütüphanelere gitme fırsatı yakalayamayan 2 bin 12 kişiyi 2 bin 577 kitapla buluşturdu.

Mamak Belediyesi'nin "Kitap Kapında" projesine ilgi her geçen gün büyüyor. Oluşturulan motokurye ekibi ile kitap ihtiyacı duyup kütüphanelere gitme fırsatı yakalayamayan herkese kitap teminini sağlayan proje, bugüne kadar 2 bin 12 kişiyi 2 bin 577 kitapla buluşturdu. Kitap Kapında uygulaması ile bilgiye ulaşımı herkes için mümkün hale getirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yaşam boyu öğrenmeyi desteklemeye devam ederek, vatandaşlarımızı geliştirdiğimiz projelerle teknolojinin de nimetlerinden faydalanarak, onlara kolay erişilebilir imkanlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kitap Kapında projesi kapsamında Mamaklı vatandaşların www.mamak.bel.tr adresi üzerinden talep formunu doldurarak istediği kitaplar ücretsiz olarak vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Kitap talep eden gençlerin aynı zamanda kütüphane üyelikleri de gerçekleştiriliyor. - ANKARA

Mamak Belediyesi'nden kitapseverlere destek

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