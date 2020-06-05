Mamak Belediyesi'nden kahvehanelere destek
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Mamak Belediyesi'nden kahvehanelere destek

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süreden sonra iş yerlerini açan kahvehanelere geçtiğimiz ay gıda paketi dağıtan Mamak Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte önce kahvehaneleri tek tek dezenfekte etti, ardından Mamak Belediyesi ekipleri tarafından içinde çay, şeker,...

Mamak Belediyesi'nden kahvehanelere destek
05.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:28

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süreden sonra iş yerlerini açan kahvehanelere geçtiğimiz ay gıda paketi dağıtan Mamak Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte önce kahvehaneleri tek tek dezenfekte etti, ardından Mamak Belediyesi ekipleri tarafından içinde çay, şeker, maske, bardak ve karıştırıcıdan oluşan set hediye etti.

Uzun zaman sonra yeniden işletmelerini açan kahveci esnafına hayırlı olsun dileklerinde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Köse, "Zorlu bir süreci hep beraber yaşadık. Hep beraber hijyen kurallarına uyalım. Bu süreci daha normal hale getirelim. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben yeniden esnaflarımıza hayırlı olsun diyor ve sağlık tedbirlerine uymalarını rica ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu zor günleri aşacak ve güzel günlere kavuşacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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