Mamak Belediyesi'nden haşere ile mücadele

Mamak Belediyesi korona virüsle mücadele sürecinde toplum sağlığının korunması adına ilçenin dört bir yanını dezenfekte ederken, haşere ve sinekle mücadelesini yaz kış sürdürüyor.

Mamak Belediyesi korona virüsle mücadele sürecinde toplum sağlığının korunması adına ilçenin dört bir yanını dezenfekte ederken, haşere ve sinekle mücadelesini yaz kış sürdürüyor.

Mamak Belediyesi, ilçede haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler özellikle üreme alanlarına yönelik kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal ilaçlama çalışması yürütüyor. Daha temiz ve sağlıklı bir Mamak oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren belediye, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek haşerelere ve kara sineğe karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Ekipler, doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde dere yatakları, bina altı suları, doğal havuzlar, sulama havuzları başta olmak üzere kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarında, parklarda sinekle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Her hafta belirlenen periyotta çalışmalar devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü onaylı ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılmış insan sağlığına zararsız çevre sağlığı grubu ilaçlar kullanılıyor. Mamak Belediyesi vatandaşlardan gelen taleplere göre de açık alanlarda ilaçlama yapıyor. Vatandaşlar Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi 444 0 149 numaralı telefondan ilaçlama talep edebiliyor.

"Ekiplerimiz düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor"

İlaçlama çalışmaları ile yazın vatandaşları haşere ve sineklerden uzak tutmayı amaçladıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sinek popülasyonunun artmasını engellemek için kontrolsüz çöp atılmasının önüne geçilmesi ve aşırı sulamadan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Köse, "İlaçlama çalışmalarımız Mamak'ın tüm mahallelerinde yaz-kış devam ediyor. Ekiplerimiz düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Amacımız vatandaşlarımızın haşeresiz, huzurlu bir yaz geçirmesini sağlamak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı