Mamak Belediyesi'nden 3 bin 233 bebeğe hoş geldin hediyesi - Haberler
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Mamak Belediyesi'nden 3 bin 233 bebeğe hoş geldin hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mamak Belediyesi'nden 3 bin 233 bebeğe hoş geldin hediyesi

Mamak Belediyesi, bu yıl içinde 3 bin 233 bebeğe ailelerin maddi yükünü hafifletecek "Hoş Geldin Bebek" çantası dağıttı.

Mamak Belediyesi, bu yıl içinde 3 bin 233 bebeğe ailelerin maddi yükünü hafifletecek "Hoş Geldin Bebek" çantası dağıttı.

Mamak Belediyesi'nin ailelerin maddi yükünü hafifleten Hoş Geldin Bebek" uygulaması çiftler arasında mutlulukla karşılanıyor. Yıl içinde 3 bin 233 bebeğin ailesine dağıtılan çantanın içinde zıbın takımı, bebek taşıma çantası, malzeme taşıma çantası, biberon ve damaklı emzik bulunuyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hoş Geldin Bebek kampanyamız bebeklere sürpriz olurken, ailelerin de maddi anlamda yükünü hafifleten güzel bir kampanya. Belediye olarak vatandaşımızın iyi ve kötü gününde hep yanında oluyoruz. Bu büyük aileye yeni katılan her çocuk bizim çocuğumuz ve onlar için hazırladığımız tam teşekküllü Hoş Geldin Bebek paketlerini ailelerine teslim ediyoruz" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi'nden 3 bin 233 bebeğe hoş geldin hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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