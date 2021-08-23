Mamak Belediyesi'nde toplu sünnet şöleni
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Mamak Belediyesi'nde toplu sünnet şöleni

Mamak Belediyesi'nde toplu sünnet şöleni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mamaklı çocuklar, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen şölen ile toplu sünnet edildi.

Mamaklı çocuklar, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen şölen ile toplu sünnet edildi. Özel bir hastanede düzenlenen etkinlikte, 800 çocuk sünnet edildi.

Mamaklı çocuklar, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen şölen ile toplu sünnet edildi. Özel bir hastanede düzenlenen etkinlikte, 800 çocuk sünnet edildi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen şölene Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve aileler katıldı.

Çocuklarımızın yanındayız

Çocukların bu önemli gününde onlarla birlikte olmaktan mutluluğu duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet düğmeci, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirmiş olduğumuz birçok etkinliğe, bir yenisini daha ekledik. Özellikle ekonomik zorluk çeken ailelerimizin yanlarında olmak, onlara destek olmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu şölende, sünnet işlemleri pandemi tedbirlerine uygun olacak şekilde, uzman hekimler tarafından yapıldı. Rabbim ailelerimize çocuklarının mürvetlerini de göstermelerini diliyorum" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi'nde toplu sünnet şöleni
Mamak Belediyesi'nde toplu sünnet şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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