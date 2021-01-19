Mamak Belediyesi kuş yuvası isteyen çocuğun dileğini yerine getirdi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, evinin penceresine ve bahçelerindeki ağaca kuş yuvası isteyen Burak Kayra Arslan'ın talebini yerine getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başak Mahallesi'nde oturan Arslan, evinin penceresine ve bahçelerindeki ağaca yerleştirmek için belediyeden kuş yuvası talebinde bulundu.

Belediye Başkanı Murat Köse'nin talimatı üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyesinde estetik ve kullanışlı kuş yuvası yapılarak minik Burak'a teslim edildi. Yuvayı teslim alan ve evinin penceresine koyan minik Burak, kuşlar için hazırladığı yemi kuş yuvasına bıraktı.

Hazırlanan diğer yuva Burak'ın evinin bahçesindeki ağaca belediye ekipleri tarafından yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, ilçedeki tüm çocuklar için hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Dünyayı çocukların bu merhameti ayakta tutuyor. Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızın sevgisiyle dünya daha güzel bir yer haline geliyor. Burak yavrumuz, kuşları çok sevdiğini elleriyle beslemek istediğini bize ileterek, kuş yuvası talebinde bulundu. Biz de yavrumuza verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu