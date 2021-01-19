Mamak Belediyesi kuş yuvası isteyen çocuğun dileğini yerine getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Mamak Belediyesi kuş yuvası isteyen çocuğun dileğini yerine getirdi

19.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:44
Mamak Belediyesi kuş yuvası isteyen çocuğun dileğini yerine getirdi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, evinin penceresine ve bahçelerindeki ağaca kuş yuvası isteyen Burak Kayra Arslan'ın talebini yerine getirdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, evinin penceresine ve bahçelerindeki ağaca kuş yuvası isteyen Burak Kayra Arslan'ın talebini yerine getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başak Mahallesi'nde oturan Arslan, evinin penceresine ve bahçelerindeki ağaca yerleştirmek için belediyeden kuş yuvası talebinde bulundu.

Belediye Başkanı Murat Köse'nin talimatı üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyesinde estetik ve kullanışlı kuş yuvası yapılarak minik Burak'a teslim edildi. Yuvayı teslim alan ve evinin penceresine koyan minik Burak, kuşlar için hazırladığı yemi kuş yuvasına bıraktı.

Hazırlanan diğer yuva Burak'ın evinin bahçesindeki ağaca belediye ekipleri tarafından yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, ilçedeki tüm çocuklar için hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Dünyayı çocukların bu merhameti ayakta tutuyor. Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızın sevgisiyle dünya daha güzel bir yer haline geliyor. Burak yavrumuz, kuşları çok sevdiğini elleriyle beslemek istediğini bize ileterek, kuş yuvası talebinde bulundu. Biz de yavrumuza verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Hadise Ajda Pekkan Demet Şener İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mesut Bakkal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mamak Belediyesi kuş yuvası isteyen çocuğun dileğini yerine getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 14:06:36. #1.15#
title