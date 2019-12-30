Mamak Belediyesi gönül sofrası kurdu

30.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:52

Fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmaları da yapan Mamak Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin misafir edileceği Gönül Sofrası'nı açtı.



Lüks lokanta konforunda birbirinden güzel ve özel yemeklerin ikram edileceği Gönül Sofrası'nın açılış kurdelesini Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan kesti. Mamak Belediyesi Vali Erdoğan Şahinoğlu Konukevi'nin en üst katında açılan Gönül Sofrası'nı zaman zaman siyasiler de ziyaret ederek elleriyle hazırladıkları yiyecekleri vatandaşlara ikram edecek. İhtiyaç sahiplerinin evlerinden alınarak misafir edileceği Gönül Sofrası'nın ilk konukları ise şehit aileleri ve gaziler oldu.



Gönül Sofrası'nda merhamet, muhabbet, empati ve sadece iyiliğin yer aldığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gönül sofrası sosyal bir iyilik çerçevesinde hazırlanmış özel bir projedir. 'Yakarsa dünyayı garipler yakar' diyen Müslüm Baba'nın, 'Kimsesizlerin kimsesi olmak bizim için şereftir' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini düstur edinerek böyle özel bir proje hazırladık ve milletimizin hizmetine sunduk. Gün gelecek burada siyasi büyüklerimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize elleriyle hazırladıkları yiyecekleri ikram edecek. Aynı sofrada oturarak onların bir derdine derman olacak" dedi. Gönül Sofrası'nda ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinden alınarak, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak Gönül Çarşısı'na götürüleceğinin de altını çizen Köse, misafirlere programa özel yeni kıyafetler giydirileceğini de sözlerine ekledi. Köse, "Bizim gönül soframız peygamber efendimiz komşusu açken, tok yatan bizden değildir ilkesiyle inşa edilmiş çok özel bir projedir. Seçim döneminde ne söz verdiysek bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz gece gündüz demeden çalışıyoruz, koşturuyoruz" dedi.



Mamak Belediyesi olarak gerçekleştirecekleri gönül çarşısının da önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağı müjdesini veren Köse, "Gönül Çarşısı, bir evin, bir insanın ihtiyacı olan ne varsa hemen hemen hepsini içeren doğal ürünlerinde raflarda yerini alacağı özel bir çarşı. Gönül Çarşısı'nda da en çok alışverişi en çok ihtiyacı olanların yapmasını sağlayacağız. Kendine vereceğimiz Mamak Kart ile kıymetli Mamaklılar ne ihtiyacı varsa onu temin edecekler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA