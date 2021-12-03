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Mamak Belediyesi, Göç ve Uyum Çalıştayı düzenliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mamak Belediyesi, Göç ve Uyum Çalıştayı düzenliyor

Mamak Belediyesi, iki gün sürecek olan 'Birlikte Yaşamak' konulu Göç ve Uyum Çalıştayı düzenleyecek.

Mamak Belediyesi, iki gün sürecek olan 'Birlikte Yaşamak' konulu Göç ve Uyum Çalıştayı düzenleyecek.

Mamak Belediyesi, Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ortaklığında 'Birlikte Yaşamak' konulu iki gün sürecek Göç ve Uyum Çalıştayı düzenleyecek. 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek çalıştay, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. - ANKARA

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