Mamak Belediyesi Gençlik Festivalinde

Mamak Belediyesi, tarımdan teknolojiye, eğitimden spor kadar birçok alanda ilçenin tanıtımına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından katılımın sağlandığı "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"nde Mamak Belediyesi de yer aldı. Türkiye'nin her bölgesinden 40 merkez belediye ve 105 ilçe belediyesinin katıldığı ve on binlerce gencin bir araya geldiği festivalde Mamak Belediyesi, ilçenin yöresel ürünlerini, spor ve eğitim alanındaki çalışmaları, aile merkezlerindeki yapılan faaliyetleri ve Mamak Füzyon'daki gelişmelerinin yer aldığı tanıtım platformunda, Başkentli gençler Mamak'ı yakından tanıma fırsatı buluyor.

Geleceğimize yatırım yapıyoruz

2023-2071 hedefleri doğrultusunda ve bayrağı teslim alacak gençler için ilçe genelinde yoğun bir faaliyet içinde olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Nitekim bu çalışmalar neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldük. Tam Bana Göre Festivali'nde açtığımız stantta gençlerimizi, onlar için yapılan yatırımları ve gelişmeleri yakından görmeye davet ediyorum. Mamak Belediyesi olarak eğitimli, nitelikli ve donanımlı nesillerin temelini atmaya devam edeceğiz" dedi.

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